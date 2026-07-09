PESARO - Dopo 13 anni di battaglia oggi è arrivata la sentenza: il tribunale di Pesaro ha condannato il Ministero dell’Interno ha risarcire la famiglia del Maresciallo Capo G.G. di Fano, vittima del dovere. L'uomo è morto a soli 56 anni a causa di un mesotelioma causato dalla lunga esposizione all'amianto durante gli anni trascorsi nell'Arma dei Carabinieri. Il tribunale ha confermato oggi questa ipotesi, obbligando lo stato a risacire la famiglia con oltre 500mila euro. Ha servito lo Stato per quasi trent'anni, affrontando ogni missione con il senso del dovere che aveva giurato di onorare. Quando gli fu diagnosticato il mesotelioma pleurico sapeva che difficilmente avrebbe vinto quella battaglia, ma non perse mai la dignità né l'orgoglio di aver indossato l'uniforme dell'Arma dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Esposto all'amianto durante il servizio, muore Maresciallo Capo di Fano: dopo 13 anni arriva la sentenza. Risarcimento alla famiglia di oltre 500mila euro

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