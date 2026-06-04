Un militare genovese deceduto per mesotelioma dopo 50 anni dal servizio di leva ha ottenuto un risarcimento superiore a 400mila euro. Durante il servizio tra il 1963 e il 1964, ha svolto attività in fanteria e come lagunare, maneggiando armi e facendo manutenzione senza protezioni adeguate. Ha prestato servizio in diverse località tra Palermo, Messina e Marghera.

Negli anni Sessanta aveva svolto il servizio di leva nell’esercito, in fanteria, prima a Palermo, poi a Messina e infine a Marghera. Era un “lagunare”. Senza sapere che proprio quei luoghi, quei mezzi e quei materiali utilizzati ogni giorno durante il servizio militare lo stavano lentamente condannando a morte. L'uomo, genovese, era morto 50 anni dopo all’ospedale San Martino. Dopo decenni di latenza, infatti l’ex militare aveva cominciato ad accusare gravi problemi respiratori e un rapido peggioramento delle condizioni cliniche. La diagnosi fu devastante: mesotelioma pleurico, uno dei tumori più aggressivi e strettamente collegati all’esposizione alla fibra killer. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Militare genovese morto per mesotelioma cinquant’anni dopo il servizio di leva, alla figlia oltre 400mila euro di risarcimento

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