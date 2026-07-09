Chieti esplosione in fabbrica | un morto e un ferito nella ditta Sabino di Casalbordino

Un'esplosione in una fabbrica di Casalbordino, Chieti, ha provocato un morto e un ferito. L'incidente è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina nello stabilimento ex Esplodenti Sabino, che si occupa di smontaggio e disattivazione di munizioni militari.

Chieti, 9 luglio 2026 – Altra drammatica esplosione in fabbrica. È successo questa mattina, intorno alle 8, nello stabilimento ex Esplodenti Sabino a Casalbordino, Chieti, ditta che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. La violenta deflagrazione è stata avvertita anche a chilometri di distanza. Stando alle prime informazioni, il bilancio sarebbe di un morto e un ferito. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, i sanitari del 118 con ambulanze ed elicottero, oltre ai volontari della Protezione civile. Ieri madre e figlio hanno perso la vita nella Pirotecnica Mattei, a Sant'Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. Simone Colle e Teresa Tozzi erano parenti delle altre tre vittime che hanno perso la vita in un analogo incidente presso la stessa azienda, nel luglio del 2023: Franco, Anna e Claudio Colle. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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