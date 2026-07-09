Esplosione in fabbrica munizioni militari del Chietino, un morto

Notizia in breve

Un’esplosione in una fabbrica di munizioni militari nel Chietino ha causato un morto e un ferito. È la terza tragedia nello stesso stabilimento negli ultimi sei anni. L’incidente si è verificato durante operazioni di smaltimento. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’esplosione. La procura ha avviato un’indagine.