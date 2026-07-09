Esplosione in fabbrica munizioni militari del Chietino un morto

Da tv2000.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’esplosione in una fabbrica di munizioni militari nel Chietino ha causato un morto e un ferito. È la terza tragedia nello stesso stabilimento negli ultimi sei anni. L’incidente si è verificato durante operazioni di smaltimento. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’esplosione. La procura ha avviato un’indagine.

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Esplosione in un impianto di smaltimento munizioni nel Chietino: un morto, un ferito. È la terza tragedia nello stesso stabilimento in sei anni. Servizio di Cesare Cavoni TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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