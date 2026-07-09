Esplosione fatale in una fabbrica di disattivazione di munizioni nel Chietino c' è una vittima

Da gazzettadelsud.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’esplosione si è verificata questa mattina alle 8 in una fabbrica di disattivazione di munizioni nel Chietino. La struttura, specializzata nello smontaggio di ordigni militari, ha riportato danni visibili. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma si è registrata una vittima. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente.

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Un’ esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. A quanto si apprende una persona è morta e un’altra è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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