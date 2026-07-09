Un’esplosione si è verificata nelle campagne di Torano, causando un boato e una colonna di fumo bianco a forma di fungo. La deflagrazione è avvenuta nella casamatta coinvolgendo anche la madre di un tecnico, il cui ruolo non è ancora chiaro. I colleghi di quest’ultimo riferiscono che la donna gli aveva portato la colazione poco prima dell’incidente. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle cause dell’esplosione.

A Sant’Anastasia di Borgorose tutti aspettavano la festa di sabato per la patrona della cittadina con i fuochi d’artificio. Il boato e la nuvola di fumo bianco a forma di fungo che si è alzata in lontananza ieri mattina nelle campagne di Torano hanno annunciato invece una nuova tragedia. E ora rabbia e dolore si alternano fra gli abitanti del piccolo centro in provincia di Rieti, al confine con l’Abruzzo, che non ha mai dimenticato la strage del 28 luglio di tre anni fa, quando nello stabilimento della Pirotecnica Mattei si verificò una devastante esplosione che provocò la morte di Franco Colle e dei suoi giovani figli Anna e Claudio. Ieri, poco dopo le 9, è successa la stessa cosa. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Esplosione a Rieti: il giallo della madre del tecnico nella casamatta. I colleghi: «Gli aveva portato la colazione»

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