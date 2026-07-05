Un uomo di 78 anni è stato trovato morto nel mare dopo essere scomparso mentre faceva una nuotata. La scomparsa aveva portato a lunghe ricerche nel territorio, coinvolgendo diverse forze di soccorso. Il corpo è stato recuperato nelle ultime ore. La vittima risiedeva nella zona di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Le operazioni di ricerca sono terminate con il ritrovamento senza vita dell’uomo.

Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche di Michele Strazzella, il 78enne residente a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, scomparso dopo essere entrato in mare per una nuotata. Il corpo senza vita dell’uomo è stato individuato nella serata di sabato 4 luglio nelle acque del lungomare sud della città, al termine di un’imponente operazione di ricerca durata quasi un’intera giornata. L’allarme dopo il mancato rientro. Il pensionato era uscito in mare nelle ore del mattino. Considerato un nuotatore esperto, aveva deciso di affrontare la nuotata indossando muta e pinne. Quando però non ha fatto ritorno a riva, è scattato l’allarme. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Esce per una nuotata e scompare in mare, trovato morto l’anziano dopo lunghe ricerche

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