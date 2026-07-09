La Corte d'Assise di Macerata ha condannato all’ergastolo con tre mesi di isolamento diurno un uomo per aver ucciso, con violenza, una donna a Castignano il 19 dicembre 2024. La sentenza include aggravanti legate a motivi futili e crudeltà. L’uomo è stato riconosciuto colpevole di averla picchiata fino a provocarne la morte. La decisione è stata comunicata oggi.

Ascoli, 9 luglio 2026 – La Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo e tre mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, l'uomo accusato dell’ omicidio di Emanuela Massicci avvenuto a Castignano, nella frazione di Ripaberarda, il 19 dicembre 2024. Accolta la richiesta della Procura di Ascoli che contesta a Malavolta, l’omicidio pluriaggravato quale conseguenza voluta dei delitti di maltrattamenti, lesioni e tortura; aggravato in quanto commesso in danno della propria moglie, nell’ambito del delitto di maltrattamenti, perpetrato con crudeltà, per futili motivi e profittando di una situazione di minorata difesa della moglie che sarebbe stata torturata anche nei dieci giorni precedenti alla notte in cui è stata uccisa: circostanza di cui il marito dovrà rispondere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ergastolo per Malavolta: “Uccise di botte Emanuela”. Aggravanti per futili motivi e crudeltà

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