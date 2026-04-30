Garlasco Sempio rischia l' ergastolo per le aggravanti crudeltà e futili motivi niente rito abbreviato per il 38enne

A Garlasco, il processo a carico di Andrea Sempio prosegue con il rischio di ergastolo, in quanto i pubblici ministeri hanno contestato le aggravanti di crudeltà e motivi futili. Secondo le accuse, Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi per motivi abietti, strettamente collegati a un rifiuto del suo approccio sessuale. La richiesta di rito abbreviato non è stata accolta e il processo continua senza questa possibilità.

Secondo i pm, Sempio uccise Chiara Poggi "per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale" Andrea Sempio rischia l'ergastolo per le aggravanti "crudeltà" e "futili motivi". Il 38enne, che secondo la procura di Pavia avrebbe ucciso Chi.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Sempio rischia l'ergastolo per le aggravanti "crudeltà" e "futili motivi", niente rito abbreviato per il 38enne Garlasco, la difesa di Sempio in riunione a Roma: Ci preoccupano improvvisi ritorni di memoria Notizie correlate Leggi anche: Garlasco, Sempio ora rischia l'ergastolo: niente rito abbreviato e processo davanti ai giudici popolari. Cosa cambia con le aggravanti Garlasco, Stasi non ha avuto l'ergastolo ma Sempio lo rischia per le aggravanti "crudeltà" e "motivi abietti"Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi per il rifiuto di lei al suo approccio sessuale. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: ?Garlasco, Sempio rischia il processo?. La mossa dei pm: Ora la revisione per Stasi; Garlasco, il dilemma di Andrea Sempio: evitare le domande o accettare il rischio; Garlasco, il dilemma di Andrea Sempio e la prova regina che gli fa rischiare l’ergastolo; Cosa succede se sia Stasi che Sempio vengono giudicati non colpevoli: Il caso Garlasco può restare irrisolto. Garlasco, Stasi non ha avuto l'ergastolo ma Sempio lo rischia per le aggravanti crudeltà e motivi abiettiAndrea Sempio rischia l'ergastolo per il delitto di Garlasco, a differenza di Alberto Stasi: le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti ... virgilio.it La prova regina, la svolta su Garlasco: Andrea Sempio si presenterà in Procura?Svolta sul delitto di Garlasco, con Andrea Sempio convocato per il 6 maggio in Procura a Pavia. Il 38enne, secondo il pm, avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi. Ma, quali sono le prove? Sempio rischia l ... notizie.it Non è una trama da serie crime, ma il nuovo e delicatissimo passaggio che potrebbe aprirsi nel caso Garlasco dopo le ultime mosse della Procura di Pavia - facebook.com facebook #Garlasco Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi "per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima" per "il rifiuto del suo approccio sessuale". È la ricostruzione della Procura di Pavia. Tra le aggravanti l'efferatezza delle ferite: 12 lesioni su cranio e volto. x.com