Garlasco Sempio rischia l' ergastolo per le aggravanti crudeltà e futili motivi niente rito abbreviato per il 38enne

Da ilgiornaleditalia.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Garlasco, il processo a carico di Andrea Sempio prosegue con il rischio di ergastolo, in quanto i pubblici ministeri hanno contestato le aggravanti di crudeltà e motivi futili. Secondo le accuse, Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi per motivi abietti, strettamente collegati a un rifiuto del suo approccio sessuale. La richiesta di rito abbreviato non è stata accolta e il processo continua senza questa possibilità.

Secondo i pm, Sempio uccise Chiara Poggi "per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale" Andrea Sempio rischia l'ergastolo per le aggravanti "crudeltà" e "futili motivi". Il 38enne, che secondo la procura di Pavia avrebbe ucciso Chi.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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