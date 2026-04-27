Nonantola Film Festival vent’anni di cinema indipendente il tema 2026 sono i Legàmi
Saranno i "Legàmi, parola che indica vincoli materiali, affettivi, morali o logici che uniscono persone, cose o concetti" il tema – una novità introdotta da questa edizione - che idealmente collegherà tra loro le proiezioni e gli eventi della 20esima edizione del Nonantola Film Festival.La.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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