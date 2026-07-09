L’Urbino, club di Eccellenza, ha annunciato l’ingaggio di Ettore Martinelli, nato nel 2007, proveniente dalla Vis Pesaro. Il giocatore ha trascorso la sua crescita nel settore giovanile del club pesarese prima di trasferirsi alla nuova squadra. La società ha reso noto il trasferimento senza ulteriori dettagli sul contratto o sulle modalità dell’operazione. Martinelli si unisce così alla rosa dell’Urbino, che ha ufficializzato il suo arrivo senza comunicare altri acquisti recenti.

L’Urbino (Eccellenza) ha ufficializzato l’arrivo dalla Vis Pesaro del giovane Ettore Martinelli, classe 2007 cresciuto prima di passare al club pesarese nel settore giovanile gialloblù. "Giocatore dotato di ottime qualità tecniche, personalità e grande voglia di emergere – scrive la società ducale – rappresenta perfettamente la filosofia dell’Urbino: valorizzare i giovani talenti e costruire il futuro partendo da chi conosce già il peso e l’orgoglio di questi colori. Per Ettore si tratta di un ritorno speciale, nella società dove è iniziato il suo cammino calcistico. Energia, entusiasmo e ambizione saranno le sue armi in questa nuova avventura". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Energia, entusiasmo e ambizione. Martinelli dalla Vis all’Urbino

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