Jannik Sinner ha annunciato la sua partecipazione al Roland Garros 2026, affermando di essere pronto a competere nonostante la stanchezza accumulata nei numerosi tornei disputati e conquistati negli ultimi mesi. Il tennista italiano ha dichiarato che l’entusiasmo per il torneo gli dà energia, e si sente preparato ad affrontare la competizione. La sua presenza al torneo è stata confermata ufficialmente, senza ulteriori dettagli su eventuali infortuni o assenze.

Jannik Sinner al Roland Garros 2026 si dice “pronto”, nonostante la stanchezza per i tanti tornei giocati (e vinti) negli ultimi mesi. “Mi sento pronto. È stato un periodo molto positivo, è meglio sentirsi stanchi perché si vince che stare benissimo e perdere dopo pochi turni”. Sinner lo ha detto in occasione del Media Day in vista del suo esordio al Roland Garros, secondo Slam della stagione, contro il francese Clement Tabur. “Adesso cerco di trovare un buon equilibrio negli allenamenti, di capire anche quando spingere. Sono molto felice di essere tornato qui. Il Roland Garros è un torneo molto speciale per me fin dalla prima volta che ci ho giocato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sinner al Roland Garros 2026: “Sono pronto, entusiasmo mi dà energia”

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SINNER al ROLAND GARROS: i dettagli del primo allenamento

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