In queste ore si svolge un incontro decisivo tra LC Mobili, uno dei principali sponsor della squadra, e Mauro Bosco. Lo sponsor ha dichiarato di voler vedere ambizione e ha aggiunto di non voler restare solo per la salvezza. La trattativa riguarda la prosecuzione del rapporto tra le parti. Non sono stati forniti dettagli su eventuali accordi o esiti possibili.

Avverrà In queste ore l’incontro decisivo per la prosecuzione dei rapporti tra la LC Mobili, uno dei due principali sponsor biancorossi, e Mauro Bosco. Questa sera infatti è in programma alla "Cerbara" la tenuta di proprietà della famiglia Campanelli, la cena degli sponsor con il presidente della Vis. Il direttore della LC, Lorenzo Campanelli, ha esposto al Carlino tutti i motivi che ne mettono in dubbio la permanenza. Campanelli, soddisfatto di quest’ultima stagione? "Avevo già previsto a inizio campionato che al massimo saremmo arrivati ai playoff. L’anno buono della Vis è stato quello prima. Stasera mi incontrerò con Bosco, voglio ambizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lo sponsor Campanelli (Lc mobili). "Vis, voglio vedere ambizione. Non resto solo per la salvezza»

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