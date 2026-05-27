Lo sponsor Campanelli Lc mobili Vis voglio vedere ambizione Non resto solo per la salvezza
In queste ore si svolge un incontro decisivo tra LC Mobili, uno dei principali sponsor della squadra, e Mauro Bosco. Lo sponsor ha dichiarato di voler vedere ambizione e ha aggiunto di non voler restare solo per la salvezza. La trattativa riguarda la prosecuzione del rapporto tra le parti. Non sono stati forniti dettagli su eventuali accordi o esiti possibili.
Avverrà In queste ore l’incontro decisivo per la prosecuzione dei rapporti tra la LC Mobili, uno dei due principali sponsor biancorossi, e Mauro Bosco. Questa sera infatti è in programma alla "Cerbara" la tenuta di proprietà della famiglia Campanelli, la cena degli sponsor con il presidente della Vis. Il direttore della LC, Lorenzo Campanelli, ha esposto al Carlino tutti i motivi che ne mettono in dubbio la permanenza. Campanelli, soddisfatto di quest’ultima stagione? "Avevo già previsto a inizio campionato che al massimo saremmo arrivati ai playoff. L’anno buono della Vis è stato quello prima. Stasera mi incontrerò con Bosco, voglio ambizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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