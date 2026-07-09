Empoli svolta societaria Firmata una ’esclusiva’ con il fondo di New York

Notizia in breve

Nella giornata di martedì, si è svolta una call tra la società di Empoli e un fondo di investimento con sede a New York. Durante l'incontro è stata firmata un'accordo di esclusiva tra le parti, segnando un cambiamento nelle dinamiche societarie del club. La trattativa prosegue e non sono stati ancora divulgati dettagli sulle prossime mosse o sui termini dell’accordo. La firma rappresenta un passo importante per il futuro dell’organizzazione.