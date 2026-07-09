Empoli svolta societaria Firmata una ’esclusiva’ con il fondo di New York
Nella giornata di martedì, si è svolta una call tra la società di Empoli e un fondo di investimento con sede a New York. Durante l'incontro è stata firmata un'accordo di esclusiva tra le parti, segnando un cambiamento nelle dinamiche societarie del club. La trattativa prosegue e non sono stati ancora divulgati dettagli sulle prossime mosse o sui termini dell’accordo. La firma rappresenta un passo importante per il futuro dell’organizzazione.
Importante svolta per il futuro societario dell’ Empoli. Nella giornata di martedì scorso si è infatti tenuta una call con il fondo americano con sede a New York, l’unico che ha fatto seguire fatti concreti all’iniziale manifestazione di interesse, al termine della quale il club azzurro ha sottoscritto un accordo di esclusiva con lo stesso fondo statunitense in relazione a una rilevante operazione di investimento nel capitale della società. Cosa significa? Che da adesso in poi l’Empoli dovrà trattare esclusivamente con gli investitori newyorkesi, che a questo punto diventano il principale interlocutore per garantire un futuro economicamente più roseo al club del presidente Fabrizio Corsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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