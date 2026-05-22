Orologio mania | l’esclusiva capsule collection firmata G-SHOCK

Una nuova collezione di orologi firmata G-SHOCK è stata presentata, pensata per chi vede la città come un luogo di libertà e stile. La capsule collection include modelli realizzati con materiali innovativi e dettagli distintivi, destinati a chi desidera esprimersi attraverso gli accessori. La linea si rivolge a chi cerca un orologio resistente e di tendenza, capace di adattarsi alle esigenze quotidiane. La presentazione ufficiale si è svolta in un evento dedicato, con l’obiettivo di coinvolgere appassionati e collezionisti.

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