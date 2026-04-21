Stile londinese I disegni a china di Mino Maccari e l’esclusiva firmata Churchill

Nelle pagine dedicate all’arte, si possono ammirare i disegni a china di Mino Maccari, noti per il loro stile preciso e dettagliato. Accanto a queste opere, si trova anche un’illustrazione firmata da Churchill, rivelando una collaborazione tra due figure di spicco. La mostra mette in luce come queste creazioni siano state realizzate in periodi diversi e con tecniche diverse, offrendo uno sguardo variegato sul mondo artistico e politico del passato.

Intravediamo nella nebbia dei secoli un’intelligenza sicura e versatile, che brandisce con pari energia la spada della guerra e quella della giustizia; che si serve come mezzo di difesa delle armi e della politica; che, pur fra avversità e pericoli, circonda di trepide cure la religione, il sapere e le arti; che forgia una nazione e, attraversi gli odi e le contese dell’epoca, cerca instancabile una pace che finalmente arrida al Paese. Per gli uomini colti, si legge che questo re era un prodigio. "Fin dalla culla amò sopra ogni cosa la scienza", scrive Asser. La civiltà cristiana della sua corte contrastava nettamente con l’infantile barbarie della vita vichinga.🔗 Leggi su Ilgiorno.it Notizie correlate CGTN: Merz's China visit injects fresh momentum into China-Germany, China-Europe tiesCGTN published an article on German Chancellor Friedrich Merz's official visit to China from February 25 to 26. Nadia Romeo (Pd) minacciata da scritta firmata Casapound, ma loro replicano: “Non è nel nostro stile”“Nadia Romeo sei solo una povera comunista di m… Guardati le spalle, amica dei n… di m…“.