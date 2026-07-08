Emmy 2026 | le nomination della 78esima edizione dominano The Pitt e Hacks
The Pitt e Hacks guidano le nomination per la 78ª edizione degli Emmy, annunciata oggi dalla Television Academy. Tra le categorie più competitive, sono state annunciate le candidature per miglior attore, miglior attrice e miglior serie drammatica. La cerimonia si svolgerà tra pochi mesi, senza ancora una data ufficiale. Sono stati confermati i nomi dei programmi più votati, con focus su produzioni di successo della stagione appena conclusa.
Il giorno più atteso dell’anno per l’industria televisiva statunitense è finalmente arrivato. La Television Academy ha rivelato ufficialmente le nomination per la 78ª edizione dei Primetime Emmy Awards, delineando la mappa dei migliori prodotti sul piccolo schermo dell’ultima stagione. A guidare la prestigiosa selezione è la serie drammatica di HBO Max The Pitt, capace di fare la parte del leone conquistando ben 25 nomination complessive, tra cui la menzione come Miglior Serie Drammatica e ben 13 candidature riservate al suo straordinario cast corale guidato da Noah Wyle. Sul fronte delle commedie, l’ultima stagione di Hacks riscrive la storia del premio stabilendo il nuovo record assoluto per una comedy in una singola stagione, portandosi a casa ben 24 nomination complessive. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
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