Emmy 2026 | le nomination della 78esima edizione dominano The Pitt e Hacks

Notizia in breve

The Pitt e Hacks guidano le nomination per la 78ª edizione degli Emmy, annunciata oggi dalla Television Academy. Tra le categorie più competitive, sono state annunciate le candidature per miglior attore, miglior attrice e miglior serie drammatica. La cerimonia si svolgerà tra pochi mesi, senza ancora una data ufficiale. Sono stati confermati i nomi dei programmi più votati, con focus su produzioni di successo della stagione appena conclusa.