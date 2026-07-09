Emmy 2026 | pioggia di nomination per Hacks e The Pitt svelati tutti i candidati

Emmy 2026: annunciate le nomination ufficiali. “Hacks” stabilisce un record assoluto nel genere commedia, mentre il dramma medico “The Pitt” guida la classifica. L’attesa è finita per gli appassionati di televisione americana. Le votazioni della Television Academy hanno tracciato il quadro dei candidati che si contenderanno i prestigiosi riconoscimenti di quest’anno. L’edizione degli Emmy Awards 2026 vede la commedia di punta di HBO Max, Hacks, chiudere la sua trionfale epopea stabilendo un primato assoluto per il genere comedy, grazie a ben 24 menzioni raccolte proprio in occasione della sua quinta e ultima stagione. I dati ufficiali e le analisi di questa tornata di votazioni sono stati elaborati dalla testata specializzata statunitense TVLine. 🔗 Leggi su 2anews.it

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