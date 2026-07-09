Le nomination agli Emmy 2026 sono state annunciate durante il programma televisivo statunitense Today. Tra i candidati principali figurano la serie “The Pitt” e “Hacks”. Successivamente, la lista completa delle nomination è stata resa nota da due attori vincitori molto apprezzati dal pubblico delle ultime edizioni.

L’attesa è finita: le nomination agli Emmy 2026 sono state svelate durante il programma televisivo statunitense Today. Il resto dell’elenco è stato poi annunciato da Liza Colón-Zayas e Jeff Hiller, due tra i vincitori più amati dai fan delle recenti edizioni della cerimonia. Scopriamo insieme la lista completa. The Pitt e Hacks. Ci siamo, finalmente! L’ Academy of Television Arts & Sciences ha annunciato le nomination per la 78ª edizione degli Emmy Awards, i più importanti premi della televisione statunitense, che celebrano serie, programmi e professionisti del settore. La cerimonia si terrà il 14 settembre 2026 al Peacock Theater di Los Angeles, condotta da Mariska Hargitay e trasmessa da Peacock e NBC negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Emmy 2026: “The Pitt” e “Hacks” nella rosa principale dei candidati. Ecco la lista completa delle nomination

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Emmys 2026: ¡The Pitt y Hacks dominan las nominaciones!

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