Emmy 2026 la lista completa delle nomination | dal record della seconda stagione di The Pitt alla rivelazione Widow' s Bay

Prima dell’annuncio dal Wolf Theatre, che fa parte del Saban Media Center della Television Academy, Vanity Fair aveva previsto che alcune serie avrebbero portato a casa più candidature. Tra queste figuravano The Pitt (già vincitrice di tre premi lo scorso anno, tra cui quello per la migliore serie drammatica), Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette (uno degli show preferiti di Vanity Fair, che è riuscito nell'impresa di far appassionare una nuova generazione a Carolyn Bessette-Kennedy e, forse in misura leggermente minore, a JFK Jr.), Hacks (che si è chiusa all’inizio di quest’anno ed è da sempre tra le più quotate agli... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Emmy Awards 2026 Nominations: See the Complete List of Nominees for the 78th Annual Ceremony

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Emmy 2026: le nomination della 78esima edizione, dominano The Pitt e HacksThe Pitt e Hacks guidano le nomination per la 78ª edizione degli Emmy, annunciata oggi dalla Television Academy.

Temi più discussi: Emmy 2026, la lista completa delle nomination; Emmy Awards, da The Pitt a Zendaya: tutti i candidati dell'edizione 2026; Emmy Awards 2026, tutte le nomination; Emmy 2026, ecco le nomination: da Pluribus a The Pitt e The Bear.

Le nomination agli #EmmyAwards 2026 premiano The Pitt con 25 candidature e Hacks con 24, mentre la cerimonia del 14 settembre a Los Angeles sarà condotta da Mariska Hargitay e vedrà in corsa anche Zendaya per Euphoria. https://t.co/JS9xv7IgP4 - X x.com

Emmy 2026, la lista completa delle nomination: dal record della seconda stagione di The Pitt alla rivelazione Widow's BayEcco tutti i candidati agli Emmy Awards 2026, la cui cerimonia si terrà il 14 settembre al Peacock Theater di Los Angeles ... vanityfair.it

La terza stagione di 'The Pitt' è ora in produzione, con Noah Wyle, Sepideh Moafi, Katherine LaNasa, Ayesha Harris, Fiona Dourif, Patrick Ball, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell, Shabana Azeez e Shawn Hatosy che tornano. reddit

Emmy 2026, la lista completa delle nominationLa seconda stagione di 'The Pitt' è in testa con 25 candidature, seguita da 'Hacks 5' con 24. E poi ci sono le rivelazioni 'Widow's Bay' (19) e 'Pluribus' (18). Con Zendaya e Colman Domingo a rapprese ... rollingstone.it