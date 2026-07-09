Emmy 2026 la lista completa delle nomination | dal record della seconda stagione di The Pitt alla rivelazione Widow' s Bay

Da vanityfair.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Prima dell’annuncio dal Wolf Theatre, che fa parte del Saban Media Center della Television Academy, Vanity Fair aveva previsto che alcune serie avrebbero portato a casa più candidature. Tra queste figuravano The Pitt (già vincitrice di tre premi lo scorso anno, tra cui quello per la migliore serie drammatica), Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette (uno degli show preferiti di Vanity Fair, che è riuscito nell'impresa di far appassionare una nuova generazione a Carolyn Bessette-Kennedy e, forse in misura leggermente minore, a JFK Jr.), Hacks (che si è chiusa all’inizio di quest’anno ed è da sempre tra le più quotate agli... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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