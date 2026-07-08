Sono stati annunciati i candidati alla 78esima edizione degli Emmy Awards 2026, considerati tra i premi più prestigiosi dell’industria televisiva. La lista include attori e produzioni che si sono distinti nel corso dell’ultimo anno. L’evento premia programmi, attori e team di produzione in varie categorie, senza ancora essere stati comunicati dettagli su nomination specifiche o date di cerimonia. La selezione riguarda le migliori realizzazioni televisive del periodo di riferimento.

Roma, 8 lug.(Adnkronos) - Sono stati annunciati oggi mercoledì 8 luglio i candidati alla 78esima edizione degli Emmy Awards 2026, i riconoscimenti più importanti dell'industria televisiva, destinati alle migliori produzioni del piccolo schermo. I premi saranno consegnati il 14 settembre a Los Angeles, durante la cerimonia che si terrà al Peacock Theater e condotta dall'attrice Mariska Hargitay. A guidare le nomination sono 'The Pitt' e 'Hacks'. La serie medical drama di Hbo Max, già vincitrice dell'Emmy come miglior serie drammatica, ha fatto incetta di candidature: 25 in totale, inclusa quella per la Miglior serie drama e ben 13 per il cast (con Noah Wyle in corsa come Miglior attore protagonista). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Emmy Awards, da The Pitt a Zendaya: tutti i candidati dell'edizione 2026

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Emmy Predictions 2026: Zendaya, Noah Wyle, Michelle Pfeiffer and Love Story Lead TV Awards Race

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