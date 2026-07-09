Nel weekend si sono svolte gare di diverse categorie tra cui ELMS, GT, IndyCar e WEC. Le competizioni hanno visto coinvolti numerosi piloti e team, con eventi disputati in varie location. Le gare hanno avuto durate e regolamenti differenti, con alcune che si sono concluse con vittorie di team e piloti specifici. Nessuna informazione sui risultati o sui nomi dei partecipanti viene fornita nel testo.

Il grande spettacolo dell’Endurance e delle competizioni GT è protagonista in questa nuova puntata di Motor News. Con Luca Pellegrini analizziamo tutti i momenti più importanti del weekend di Imola, dove sono andati in scena le gare della European Le Mans Series (ELMS) e del Campionato Italiano Gran Turismo, tra sfide combattute, protagonisti e risultati che potrebbero indirizzare il prosieguo della stagione. Ampio spazio anche all’IndyCar Series, con il racconto della spettacolare Honda Indy 200 disputata sul circuito di Mid-Ohio Sports Car Course a Lexington, una delle gare più attese del calendario americano. Infine, lo sguardo è già rivolto al prossimo appuntamento del FIA World Endurance Championship, che farà tappa in Brasile con la 6 Ore di San Paolo, una gara fondamentale nella lotta ai titoli mondiali tra Hypercar e LMGT3. 🔗 Leggi su Oasport.it

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ELMS, GT , IndyCar e WEC: il recap completo del weekend motoristico

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