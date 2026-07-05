Weekend targato Elms È il giorno della ‘4 Ore’ Giovani protagonisti dentro e fuori la pista

Da ilrestodelcarlino.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel fine settimana si svolge la ‘4 Ore’ di Imola, con le qualifiche di ieri che hanno stabilito la griglia di partenza. La giornata si è aperta con prove libere venerdì, seguite da un sabato ricco di attività collaterali e momenti emozionanti in pista. Tra i protagonisti, molti giovani piloti si sono alternati in pista, mentre fuori si sono svolte iniziative dedicate agli appassionati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Emozioni in pista e tante iniziative collaterali fuori dal tracciato. Dopo un venerdì dedicato alle prove libere, l’ European Le Mans Series è entrata nel vivo ieri in Autodromo con la giornata riservata alle qualifiche che hanno definito la griglia di partenza della ‘ 4 Ore di Imola ’ odierna. Lo start della gara, che assegnerà punti importanti nella corsa al campionato continentale, è fissato per le 13. Nella classe LMP2 la pole position è andata all’equipaggio formato da Masson, Rousset e Gray del Forestier Racing by Panis, mentre nella LMP2 ProAm scatteranno davanti a tutti Roda, Verschoor e Pin del Duqueine Team. In LMP3 il miglior tempo è stato firmato da Iglesias, Lanchere e Jacoby con la CLX Motorsport, mentre nella categoria LMGT3 partirà dalla prima casella la Corvette Z06 affidata a McDonald, Udell ed Eastwood. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

weekend targato elms 200 il giorno della 82164 ore8217 giovani protagonisti dentro e fuori la pista
© Ilrestodelcarlino.it - Weekend targato Elms . È il giorno della ‘4 Ore’ . Giovani protagonisti dentro e fuori la pista
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Vlahovic dentro o fuori, oggi il giorno della firma o dell’addio: appuntamento alla Continassa. Cosa filtraOggi si svolge un incontro alla Continassa tra il giocatore e i rappresentanti della società per definire il suo futuro.

Vlahovic e la Juve, il giorno della verità: oggi il faccia a faccia definitivo per il dentro o fuori! Le sensazioniOggi si svolge un incontro tra la dirigenza e l’attaccante della Juventus, con l’obiettivo di discutere il suo futuro.

weekend targato elms èWeekend targato Elms . È il giorno della ‘4 Ore’ . Giovani protagonisti dentro e fuori la pistaL’European Le Mans Series entra nel vivo. Eventi fuori e dentro il circuito . Tanti gli appassionati che hanno seguito le sfide per le qualifiche. La gara di oggi sarà aperta dall’Inno di Mameli canta ... ilrestodelcarlino.it

weekend targato elms èELMS – Imola | Women on Track: le ragazze del Motorsport si raccontanoELMS Imola, Women on track: le ragazze del weekend dell'European Le Mans Series si raccontano in un panel tutto al femminile ... f1world.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web