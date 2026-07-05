Nel fine settimana si svolge la ‘4 Ore’ di Imola, con le qualifiche di ieri che hanno stabilito la griglia di partenza. La giornata si è aperta con prove libere venerdì, seguite da un sabato ricco di attività collaterali e momenti emozionanti in pista. Tra i protagonisti, molti giovani piloti si sono alternati in pista, mentre fuori si sono svolte iniziative dedicate agli appassionati.

Emozioni in pista e tante iniziative collaterali fuori dal tracciato. Dopo un venerdì dedicato alle prove libere, l’ European Le Mans Series è entrata nel vivo ieri in Autodromo con la giornata riservata alle qualifiche che hanno definito la griglia di partenza della ‘ 4 Ore di Imola ’ odierna. Lo start della gara, che assegnerà punti importanti nella corsa al campionato continentale, è fissato per le 13. Nella classe LMP2 la pole position è andata all’equipaggio formato da Masson, Rousset e Gray del Forestier Racing by Panis, mentre nella LMP2 ProAm scatteranno davanti a tutti Roda, Verschoor e Pin del Duqueine Team. In LMP3 il miglior tempo è stato firmato da Iglesias, Lanchere e Jacoby con la CLX Motorsport, mentre nella categoria LMGT3 partirà dalla prima casella la Corvette Z06 affidata a McDonald, Udell ed Eastwood. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Weekend targato Elms . È il giorno della ‘4 Ore’ . Giovani protagonisti dentro e fuori la pista

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