Durante la seconda gara del FIA World Endurance Championship, la Ferrari 296 GT3 EVO numero 21, portata in pista dall’equipaggio VISTA AF Corse, non è riuscita a conquistare la vittoria a causa di una penalità avvenuta negli ultimi minuti. La decisione ha influito sul risultato finale, impedendo alla vettura di salire sul gradino più alto del podio. La gara si è conclusa con questa modifica alla classifica, dopo un'ottima performance iniziale.

Una penalità nel finale ha negato alla Ferrari 296 GT3 EVO n. 21 VISTA AF Corse il successo nella seconda prova del FIA World Endurance Championship. Alessio Rovera, primo sotto la bandiera a scacchi, è stato penalizzato con 5 secondi da aggiungere al tempo dell’evento per aver commesso un unsafe-release ai box nei confronti della McLaren n. 10 Garage 59. L’italiano, iscritto con François Heriau e Simon Mann, ha quindi ceduto il successo all’auto inglese, in azione con Antares AuTom FlemingMarvin Kirchhöfer, protagonisti in positivo anche in quel di Imola nella prima sfida del 2026. Rovera ha commentato: “ “La direzione gara ci ha penalizzato, secondo me era una ripartenza al limit, ma le auto non erano appaiate.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, una penalità nega il successo alla Ferrari n. 21 in GT

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