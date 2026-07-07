Martedì 7 luglio 2026, una condanna a tre anni di carcere è stata emessa in appello contro Marine Le Pen, imputata per appropriazione indebita di fondi europei destinati a incarichi fittizi degli assistenti del suo partito. Nonostante la condanna, le è stato concesso di candidarsi alle elezioni del 2027, e dovrà indossare un braccialetto elettronico durante il periodo di esecuzione della pena.

Martedì 7 luglio 2026 Marine Le Pen è stata condannata a 3 anni di carcere nel processo di appello che l’ha vista imputata per appropriazione indebita di fondi europei per gli incarichi fittizi agli assistenti del vecchio Front National (il vecchio nome di Rassembement National). Il tribunale ha confermato la sua ineleggibilità, ma per 45 mesi, di cui 30 con la condizionale e 15 già scontati: quindi, la leader di estrema destra potrà candidarsi alle elezioni presidenziali, previste nella primavera 2027 in Francia, che decideranno il successore di Emmanuel Macron all’Eliseo. Resta il nodo del braccialetto elettronico. "I fatti sono gravi", 2... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Marine Le Pen può candidarsi alle elezioni 2027 in Francia anche se condannata, avrà braccialetto elettronico

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Marine Le Pen peut-elle encore se présenter à la présidentielle

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