Election day a Colico referendum sulla scissione | derby tra Sondrio e Lecco Meno tasse Qui più servizi

A Colico, paese dell’Alto Lario con oltre 8.000 abitanti, tra tre settimane si terrà un referendum sulla scissione. In questa occasione si svolgerà anche un derby tra le province di Sondrio e Lecco. Tra i temi principali del voto ci sono la riduzione delle tasse e l’aumento dei servizi. La giornata elettorale sarà un momento di confronto tra le diverse posizioni della comunità locale.

Colico (Lecco) – Continuare a mangiare l’agone, oppure assaggiare il bitto. A Colico, paesone dell’Alto Lario di più di 8mila abitanti, fra tre settimane si vota. I circa 6mila elettori domenica 24 e lunedì 25 maggio sono chiamati alle urne non per scegliere il nuovo sindaco, come in altri 901 Comuni italiani, ma per decidere se cambiare provincia e passare da quella di Lecco a quella di Sondrio. Tra gli scissionisti che perorano la causa della migrazione in Valtellina c’è pure la prima cittadina di centrodestra, Monica Gilardi. In ballo non c’è una semplice sigla sull’indirizzo postale: Colico, per collocazione geografica, è il crocevia tra Lecchese e Valtellina appunto, ma in provincia di Lecco è il decimo centro urbano per importanza, mentre con Sondrio diventerebbe il quarto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Election day a Colico, referendum sulla scissione: derby tra Sondrio e Lecco. “Meno tasse”. “Qui più servizi” Notizie correlate Colico verso Sondrio: più sicurezza e meno tasse per i cittadini? Cosa sapere Il comitato per il sì lancia la campagna referendaria a Colico per Sondrio. Colico deve scegliere: referendum per staccarsi da Lecco e passare sotto SondrioParte ufficialmente la campagna referendaria a Colico per il passaggio alla provincia di Sondrio.