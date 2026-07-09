Educazione civica il progetto eTwinning per le scuole superiori Fight for your rights | come insegnare i diritti umani tra ricerca e role playing

Come si insegna la cittadinanza attiva ai ragazzi? Spesso la teoria non basta. Serve pratica, confronto e, magari, una prospettiva internazionale. Sulla piattaforma European School Education Platform c’è una risorsa preziosa, inserita nel volume eTwinning 2025 dedicato proprio all’educazione civica. Si chiama Fight for your rights, è stata ideata da Cornelia Alina Mo?, docente di scuola primaria all’Istituto Comprensivo Gavojdia, in Romania. Una proposta concreta, testata sul campo, per aiutare gli studenti a comprendere e difendere le libertà fondamentali. Il percorso è progettato per i docenti della scuola secondaria di secondo grado. Il target ideale comprende infatti i ragazzi di età compresa tra i 15 e i 18 anni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Premio nazionale eTwinning 2025 - Happy Citizentwins – ICS A. Gabelli, Misterbianco (Catania)

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