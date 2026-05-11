Educazione civica e ruolo delle donne | il progetto eTwinning italiano selezionato come best practice europea 2025
Un progetto italiano dedicato all’educazione civica e al ruolo delle donne è stato riconosciuto come best practice europea per il 2025 nell’ambito di eTwinning. L’iniziativa coinvolge scuole e studenti che approfondiscono temi legati alla storia e alla società contemporanea, promuovendo l’importanza di una corretta formazione civica. La selezione avviene tra numerose proposte provenienti da vari paesi europei.
L'educazione alla cittadinanza passa anche dalla comprensione del ruolo delle donne nella storia e nella società attuale. È questo il cuore dell'attività didattica "The assembly women – women’s voices from ancient to modern times" (Le donne dell'assemblea – voci di donne dall'antichità ai giorni nostri). L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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