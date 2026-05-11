Educazione civica e ruolo delle donne | il progetto eTwinning italiano selezionato come best practice europea 2025

Un progetto italiano dedicato all’educazione civica e al ruolo delle donne è stato riconosciuto come best practice europea per il 2025 nell’ambito di eTwinning. L’iniziativa coinvolge scuole e studenti che approfondiscono temi legati alla storia e alla società contemporanea, promuovendo l’importanza di una corretta formazione civica. La selezione avviene tra numerose proposte provenienti da vari paesi europei.

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