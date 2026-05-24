Il Manchester United è sempre più vicino all’acquisto del centrocampista Ederson

Notizia in breve

Il Manchester United sta negoziando l’acquisto di Ederson, centrocampista dell’Atalanta. Secondo fonti, l’accordo si sta concludendo e il trasferimento sembra imminente. Non sono stati forniti dettagli sui termini dell’intesa o sulla data di ufficializzazione. La trattativa è in fase avanzata, ma nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dalle parti coinvolte.