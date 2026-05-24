Il Manchester United è sempre più vicino all’acquisto del centrocampista Ederson

Da justcalcio.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Manchester United sta negoziando l’acquisto di Ederson, centrocampista dell’Atalanta. Secondo fonti, l’accordo si sta concludendo e il trasferimento sembra imminente. Non sono stati forniti dettagli sui termini dell’intesa o sulla data di ufficializzazione. La trattativa è in fase avanzata, ma nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dalle parti coinvolte.

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Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Manchester United sembra muoversi rapidamente nella ricerca di un nuovo centrocampista, con Ederson dell’Atalanta ormai vicino al completamento del trasferimento all’Old Trafford. Secondo il giornalista Matteo Moretto, il brasiliano è solo ad un passo dal passaggio allo United, con una cifra di trasferimento prevista intorno ai 34,5 milioni di sterline più bonus. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA L’accordo non è ancora stato firmato del tutto, ma si sta muovendo nella giusta direzione. Rapporti in Italia... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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