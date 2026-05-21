Ederson e Tonali sempre più lontani dalla Juve? Sui centrocampisti c’è il forte interesse del Manchester United Tutti i dettagli
Il mercato dei centrocampisti si anima con il forte interesse di un club inglese per due giocatori attualmente collegati alla Juventus. Sia Ederson che Tonali sono finiti sotto osservazione e le trattative sembrano proseguire lontano dai confini italiani. La società inglese ha mostrato un interesse concreto per entrambi i calciatori, senza ancora raggiungere un accordo con le rispettive società di appartenenza. La situazione rimane in evoluzione, mentre i giocatori sono al centro di voci di mercato che si fanno sempre più insistenti.
di Luca Fiore Ederson Tonali Juve, i centrocampisti sono sempre più lontani dal vestire la maglia bianconera. Su di loro è piombato con insistenza il Manchester United. Il Manchester United ha individuato nel rinforzo della linea mediana la priorità assoluta per la prossima sessione di calciomercato. I Red Devils sono determinati a portare a Old Trafford due profili di caratura internazionale: Sandro Tonali, attualmente in forza al Newcastle, ed Ederson, pilastro del centrocampo dell’ Atalanta. La dirigenza inglese nutre ottimismo riguardo alla possibilità di chiudere entrambe le operazioni, garantendo così nuova qualità alla rosa. La situazione riguardante il centrocampista brasiliano appare la più avanzata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Sullo stesso argomento
Sancho Juve, il futuro dell’ex obiettivo di mercato bianconero sarà lontano dal Manchester United. Tutti i dettaglidi Redazione JuventusNews24Sancho Juve, il futuro dell’ex obiettivo di mercato della Vecchia Signora sarà lontano dal Manchester United.
Leggi anche: Lukaku, l’addio al Napoli è sempre più vicino: fissato il prezzo del giocatore accostato alla Juve. Tutti i dettagli
[Di Marzio] Il Man Utd vuole Ederson e Tonali: fiducia per la doppia firma reddit
Sempre belli i soldi x.com
Ederson e Tonali al Manchester United: gli obiettivi di mercato del club di Premier tornato in Champions dopo tre anniEderson giocherà domenica l'ultima partita con l'Atalanta ed è nel mirino dello United come Tonali, ex Milan, protagonista del Newcastle ... corriere.it
Lo United scuote il mercato: c'è fiducia per il doppio colpo Tonali-Ederson a centrocampoIl ritorno in Champions League richiede grandi investimenti e il Manchester United ha gia le idee chiarissime su come rivoluzionare la propria rosa ... sportmediaset.mediaset.it