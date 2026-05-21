Ederson e Tonali sempre più lontani dalla Juve? Sui centrocampisti c’è il forte interesse del Manchester United Tutti i dettagli

Il mercato dei centrocampisti si anima con il forte interesse di un club inglese per due giocatori attualmente collegati alla Juventus. Sia Ederson che Tonali sono finiti sotto osservazione e le trattative sembrano proseguire lontano dai confini italiani. La società inglese ha mostrato un interesse concreto per entrambi i calciatori, senza ancora raggiungere un accordo con le rispettive società di appartenenza. La situazione rimane in evoluzione, mentre i giocatori sono al centro di voci di mercato che si fanno sempre più insistenti.

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