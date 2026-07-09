economia del mare in italia vale 225 miliardi

L’economia del mare in Italia ha raggiunto un valore di circa 225 miliardi di euro, rappresentando l’11,4% del Pil nazionale. Il settore impiega circa 253 mila persone.

L’economia del mare in Italia continua a crescere, raggiungendo un valore di 224,9 miliardi di euro, pari all’11,4% del Pil nazionale. Il settore conta 253.599 imprese e 1.133.949 occupati, generando un valore aggiunto diretto di 78,9 miliardi di euro. È quanto emerge dal XIV Rapporto nazionale sull’economia del mare, realizzato dall’Osservatorio Nazionale sull’Economia del Mare OsserMare, Unioncamere Informare, Camera di commercio Frosinone Latina e Blue Forum Italia Network, presentato al Mimit nell’ambito del Blue Forum 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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