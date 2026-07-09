Economia del mare in Italia vale 225 miliardi

Da quotidiano.net 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’economia del mare in Italia ha raggiunto un valore di circa 225 miliardi di euro, rappresentando l’11,4% del Pil nazionale. Il settore impiega circa 253 mila persone.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’economia del mare in Italia continua a crescere, raggiungendo un valore di 224,9 miliardi di euro, pari all’11,4% del Pil nazionale. Il settore conta 253.599 imprese e 1.133.949 occupati, generando un valore aggiunto diretto di 78,9 miliardi di euro. È quanto emerge dal XIV Rapporto nazionale sull’economia del mare, realizzato dall’Osservatorio Nazionale sull’Economia del Mare OsserMare, Unioncamere Informare, Camera di commercio Frosinone Latina e Blue Forum Italia Network, presentato al Mimit nell’ambito del Blue Forum 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Italia.

economia del mare in italia vale 225 miliardi
© Quotidiano.net - Economia del mare, in Italia vale 225 miliardi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

L'economia del mare vale oltre il 10% del Pil italiano, un indotto da 225 miliardiL’economia del mare rappresenta oltre l’11% del PIL italiano, con un valore aggiunto di circa 225 miliardi di euro.

De Gennaro: «L’economia sommersa vale 200 miliardi, unire prevenzione e repressione»Un esperto ha stimato che l’economia sommersa nel paese si aggira intorno ai 200 miliardi di euro.

Temi più discussi: Economia del mare, valore a 225 miliardi e crescono le imprese; L'economia del mare cresce in Italia: vale 224,9 miliardi di euro (l'11,4% del Pil); Economia del mare in Italia vale quasi 225 miliardi, l'11,4% del Pil; La 'blue economy' italiana vale 224,9 miliardi di euro, l'11,4% del Pil.

economia del economia del mare inEconomia del mare, in Italia vale l’11,4% del Pil e dà lavoro a oltre un milione di persone: il rapporto UnioncamereL'incremento occupazionale della Blue Economy è del +4,2%, un valore quasi triplo rispetto alla crescita registrata complessivamente nell’economia italiana. Unioncamere: Grande opportunità per il Sud ... msn.com

economia del economia del mare inEconomia del mare in Italia vale quasi 225 miliardi, l’11,4% del Pil: Sud batte NordEconomia del mare in Italia vale quasi 225 miliardi, l'11,4% del Pil: Sud batte Nord. Bene anche il Centro Italia. blitzquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web