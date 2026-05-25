Bosch Italia 2025 in chiaro scuro Si riparte da innovazione aftermarket ed economia circolare
Durante la conferenza annuale, Bosch Italia ha confermato che il 2025 si è aperto con mercati instabili e un rallentamento del settore automobilistico in Europa. La tensione economica ha influenzato tutta la filiera, mentre l’azienda ha puntato su innovazione, aftermarket e economia circolare per affrontare le sfide. La presentazione ha evidenziato come queste aree siano al centro delle strategie per il resto dell’anno.
La conferenza annuale di Bosch Italia ha raccontato un 2025 non semplice, segnato da mercati incerti, rallentamento dell’auto in Europa e tensioni economiche che ormai pesano su tutta la filiera. Il dato più immediato è quello del fatturato: 2,3 miliardi di euro nel nostro Paese, con una flessione del 4,8% rispetto all’anno precedente. Non proprio una sorpresa, a dire il vero, considerando il momento che sta attraversando il settore automotive. Il punto, però, è che Bosch non ha presentato questo risultato come una frenata secca, ma come una fase di passaggio. In Italia il Gruppo resta una presenza industriale importante, con 18 società, 7 sedi, 3 centri di ricerca e circa 5. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Temi più discussi: Bosch Italia: nel 2025 ricavi per 2,3 miliardi di euro, -4,8% rispetto a 2024; Bosch Italia: fatturato 2025 a 2,3 mld, focus su circular economy; Bosch Italia, il racconto del 2025; Bosch Italia, tra sfide globali e la nuova frontiera dell’economia circolare.
Bosch archivia il 2025 in Italia con un fatturato consolidato di 2,3 miliardi di euro, in flessione del 4,8% rispetto all’anno precedente, in uno scenario segnato da rallentamento economico, instabilità geopolitica e debolezza di diversi mercati. facebook
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