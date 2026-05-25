bosch italia 2025 in chiaro scuro si riparte da innovazione aftermarket ed economia circolare

Notizia in breve

Durante la conferenza annuale, Bosch Italia ha confermato che il 2025 si è aperto con mercati instabili e un rallentamento del settore automobilistico in Europa. La tensione economica ha influenzato tutta la filiera, mentre l’azienda ha puntato su innovazione, aftermarket e economia circolare per affrontare le sfide. La presentazione ha evidenziato come queste aree siano al centro delle strategie per il resto dell’anno.