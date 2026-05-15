In Italia ci sono numerosi esempi di aziende che adottano pratiche di economia circolare, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale. Tuttavia, rimane aperta la sfida di sviluppare un mercato europeo per le materie prime seconde, che permetta di valorizzare al massimo i materiali riciclati. La discussione sulla sostenibilità si concentra anche sulla possibilità di utilizzare l'economia circolare come strumento per la decarbonizzazione e per rafforzare la competitività delle imprese.

(Adnkronos) - “In Italia abbiamo molti esempi virtuosi nel campo dell'economia circolare, ma c'è ancora molto lavoro da fare, soprattutto sul fronte della costruzione di un mercato europeo delle materie prime seconde”. Lo ha detto Laura D'Aprile, capo Dipartimento Sviluppo sostenibile del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, in occasione dell'ottava edizione della Conferenza Nazionale sull'Economia Circolare a Roma, durante la quale è stato presentato il Rapporto sull'economia circolare in Italia 2026. D'Aprile ha spiegato che le dieci proposte contenute nel rapporto sono “assolutamente condivisibili” e che molte di esse sono già state portate all'attenzione della Commissione europea nell'ambito del confronto sul futuro Circular Economy Act. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sostenibilità, D'Aprile (Mase): "L'economia circolare è leva strategica per decarbonizzazione e competitività"

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Sostenibilità: D’Aprile (Mase), 'Il riciclo è strategico per decarbonizzazione e competitività UE'

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