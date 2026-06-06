Chrome | la barra degli indirizzi diventa un assistente AI conversazionale

Google ha annunciato che la barra degli indirizzi di Chrome si trasformerà in un assistente AI conversazionale. La funzione consentirà di porre domande e ricevere risposte direttamente senza dover cliccare sui link tradizionali. La nuova modalità ridurrà la necessità di cercare manualmente siti web, integrando l'intelligenza artificiale per facilitare le ricerche. La modifica interesserà le versioni future del browser, modificando il modo in cui gli utenti interagiscono con la barra di ricerca.

Come cambierà il tuo modo di navigare senza più i link blu?. Cosa accadrà quando la barra degli indirizzi smetterà di cercare siti?. Quali nuovi input potrà elaborare l'intelligenza artificiale di Chrome?. Perché Google sta trasformando il browser in un agente cognitivo?.? In Breve Test attivo su Chrome Canary tramite flag Fulfill Searchbox Queries in AI Mode. Tecnologia AI Overviews già utilizzata da oltre un miliardo di utenti mensili. Redesign della Search box presentato durante l'evento Google IO 2026. Sistema multimodale capace di elaborare testo, immagini, file e video. Google testa un Chrome che trasforma la barra degli indirizzi in un’interfaccia conversazionale con l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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