Durante l’evento Google Cloud Next di mercoledì, si è annunciato un cambiamento importante per il browser Chrome, che da semplice strumento di navigazione si trasformerà in un assistente con funzioni di intelligenza artificiale. La società ha spiegato che questa evoluzione mira a integrare capacità agentiche specifiche per il settore aziendale, modificando così il modo in cui gli utenti utilizzano il browser nel lavoro quotidiano.

Durante l’evento Google Cloud Next di mercoledì, la società ha svelato una trasformazione radicale del browser Chrome, che diventerà un vero collaboratore dotato di capacità agentiche per il settore aziendale. Attraverso la funzione denominata auto browse, gli utenti Workspace negli Stati Uniti potranno delegare a Gemini compiti complessi basati sul contesto delle schede aperte, come la gestione di prenotazioni di viaggi, l’inserimento di dati o la pianificazione di appuntamenti lavorativi. L’innovazione si inserisce in una strategia volta a integrare l’intelligenza artificiale in uno degli strumenti più diffusi nel mondo professionale. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chrome diventa un assistente AI: ecco come cambierà il lavoro

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