Germania boom di turisti | il treno corre verso il cuore dell’Europa

Negli ultimi mesi, la Germania ha visto un aumento significativo di turisti che scelgono di visitare le principali città del paese. Le nuove Frecce hanno introdotto nuove rotte e orari, rendendo più facile e veloce arrivare da Roma a Monaco. A Francoforte e Berlino, sono in programma eventi di design che attireranno visitatori da tutto il mondo. Questi cambiamenti si inseriscono in un quadro di crescita del settore turistico e di miglioramenti nelle infrastrutture di trasporto.

? Punti chiave Come cambierà il viaggio da Roma a Monaco con le nuove Frecce?. Quali eventi di design attenderanno i turisti a Francoforte e Berlino?. Perché i viaggiatori preferiscono sempre più il treno ai voli rapidi?. Quando sarà attivo il nuovo collegamento diretto tra Napoli e Berlino?.? In Breve Crescita viaggi in treno del 19% nel 2025 dopo il +140% dell'anno precedente.. Yvonne Couline e Helga Schenk del CTZ Norimberga partecipano al dialogo a Roma.. Test Frecce per tratta Roma-Monaco e linea Napoli-Berlino prevista per il 2028.. Francoforte Design Capital e Berlin Design Days del 24-26 settembre 2026.. Il turismo verso la Germania registra un incremento del 3,5% nel mese di febbraio, con una crescita dei viaggi in treno che ha toccato il 19% nel 2025 dopo l’impennata del 140% registrata l’anno precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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La Germania sta trasformando le vecchie linee ferroviarie abbandonate in percorsi per monorotaia

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