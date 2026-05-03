Nel pomeriggio si svolgerà la semifinale dei play-off di calcio Eccellenza Toscana nel Girone B. La partita, tra Colligiana e Grassina, è in programma alle 15 sul campo dell’Andrea Pazzagli. La squadra ospite si presenta con fiducia, pronta a giocarsi la possibilità di accesso alla finale anche ai tempi supplementari di 120 minuti.

Si deciderà tutto in un pomeriggio, per la Colligiana, che a partire dalle 15 affronterà, sul campo dell’Andrea Pazzagli, il Grassina, nel match valido per le semifinali dei play-off del Girone B di Eccellenza Toscana. Una sfida difficile per i biancorossi, che avranno a disposizione un solo risultato su tre per superare il turno: in caso di parità dopo i supplementari, infatti, per regolamento non verrebbero tirati i calci di rigore, ma sarebbe la squadra che ha concluso in migliore posizione la stagione regolare ad accedere alla finale contro il già qualificato Sansovino, e in quel caso il Grassina, arrivato terzo, prevarrebbe sulla Colligiana (quarta).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza Toscana Semifinale Play-off. Colligiana fiduciosa a Grassina. Serva vincere anche nei 120’

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