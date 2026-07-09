A giugno, le temperature in Europa occidentale sono state circa 3 °C più alte rispetto alla media degli ultimi decenni, superando il record dello stesso mese dell’anno precedente. È stato il giugno più caldo mai registrato in questa regione e il secondo più caldo a livello globale.

Le temperature sono state di circa 3 °C al di sopra della media degli ultimi decenni, superando il record dello scorso anno Il mese di giugno appena trascorso è stato il più caldo mai registrato nell’Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Secondo i dati della collaborazione scientifica europea Copernicus, le temperature in Europa sono state di 3,06 °C al di sopra della media degli ultimi decenni, superando il record di giugno dello scorso anno, sempre per la parte occidentale del continente. L’ondata di calore di giugno e quella tra la fine del mese e luglio in buona parte dell’Europa hanno contribuito sensibilmente al nuovo record. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - È stato il giugno più caldo per l’Europa occidentale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

4 de julio: el papel de España

Notizie e thread social correlati

Clima, in Europa occidentale mai un giugno così caldo, il secondo più torrido a livello globale – I dati di CopernicusGiugno 2026 è stato il mese più caldo mai registrato in Europa occidentale, secondo i dati di Copernicus.

Leggi anche: Setti morti per il caldo estremo in Francia: otto dipartimenti in stato di allerta arancione. “Martedì sarà ancora più caldo”

Temi più discussi: Bruxelles, istruzioni per l’uso #5 – Un giugno caldo, su tutti i fronti; Giugno è stato il mese più caldo di sempre per l’Europa occidentale; Giugno 2026, il più rovente in Europa dal 1850; Giugno 2026: il più caldo di sempre in Europa occidentale.

Giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Lo afferma il programma dell'Unione Europea, Copernicus. #ANSA - X x.com

Giugno 2026, il più rovente in Europa dal 1850Giugno 2026 è stato il mese più caldo in Europa occidentale dal 1850: +3°C sulla media. Copernicus lancia l'allarme sul riscaldamento accelerato del continente. rsi.ch

Nel 2026 il giugno più caldo per l'Europa occidentaleGiugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale (ANSA) ... ansa.it