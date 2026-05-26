Setti morti per il caldo estremo in Francia | otto dipartimenti in stato di allerta arancione Martedì sarà ancora più caldo
In Francia sono stati segnalati sette decessi attribuiti al caldo estremo. Otto dipartimenti sono in stato di allerta arancione e si prevede che martedì le temperature aumenteranno, raggiungendo tra i 33 e i 36 gradi. La situazione riguarda anche altri paesi, con effetti simili legati a un'ondata di caldo anomala. Le autorità monitorano attentamente le condizioni meteorologiche e le conseguenze sulla popolazione.
Sette morti per caldo: anche la Francia, come l’Italia e il resto del mondo, sta affrontando le conseguenze di questo picco anomalo delle temperature che tra martedì e mercoledì arriveranno tra i 33 e i 36 gradi. Inoltre, proprio sotto questo sole cocente è rimasto fermo per quattro ore un treno diretto da Parigi a Nizza causando non pochi disagi a decine di passeggeri. Due persone sono morte annegate in Gironda, una nella Marna, un’altra in Seine-et-Marne e un’altra in Maine-et-Loire, mentre le altre due sono decedute mentre facevano sport a Parigi e nell’hinterland di Lione. ”Quello che posso dire oggi è che ci sarebbero sette decessi legati direttamente o indirettamente al caldo – ha dichiarato la portavoce del governo francese Maud Bregeon – Bisognerà fare il punto su tutto questo alla fine dell’ondata”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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