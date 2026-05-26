In Francia sono stati segnalati sette decessi attribuiti al caldo estremo. Otto dipartimenti sono in stato di allerta arancione e si prevede che martedì le temperature aumenteranno, raggiungendo tra i 33 e i 36 gradi. La situazione riguarda anche altri paesi, con effetti simili legati a un'ondata di caldo anomala. Le autorità monitorano attentamente le condizioni meteorologiche e le conseguenze sulla popolazione.

Sette morti per caldo: anche la Francia, come l’Italia e il resto del mondo, sta affrontando le conseguenze di questo picco anomalo delle temperature che tra martedì e mercoledì arriveranno tra i 33 e i 36 gradi. Inoltre, proprio sotto questo sole cocente è rimasto fermo per quattro ore un treno diretto da Parigi a Nizza causando non pochi disagi a decine di passeggeri. Due persone sono morte annegate in Gironda, una nella Marna, un’altra in Seine-et-Marne e un’altra in Maine-et-Loire, mentre le altre due sono decedute mentre facevano sport a Parigi e nell’hinterland di Lione. ”Quello che posso dire oggi è che ci sarebbero sette decessi legati direttamente o indirettamente al caldo – ha dichiarato la portavoce del governo francese Maud Bregeon – Bisognerà fare il punto su tutto questo alla fine dell’ondata”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Setti morti per il caldo estremo in Francia: otto dipartimenti in stato di allerta arancione. “Martedì sarà ancora più caldo”

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