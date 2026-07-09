Clima in Europa occidentale mai un giugno così caldo il secondo più torrido a livello globale – I dati di Copernicus

Giugno 2026 è stato il mese più caldo mai registrato in Europa occidentale, secondo i dati di Copernicus. Ha superato il giugno dell’anno precedente e si posiziona come il secondo più caldo a livello mondiale e europeo. Le temperature elevate sono state registrate in tutta la regione, segnando un record storico per il mese.

Giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato nell’Europa occidentale, superando quello dello scorso anno e il secondo più caldo a livello europeo e globale. Le temperature hanno raggiunto livelli prossimi al record, trainate dalle temperature superficiali del mare più elevate mai registrate per il mese. I dati del Servizio Copernicus sui cambiamenti climatici (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) spiegano bene cosa ci sia stato dietro l’ ondata di calore che il mondo e, in modo particolare, l’Europa ha vissuto tra malori, decessi, disagi di ogni tipo e la necessità di un adattamento ai cambiamenti climatici che ancora non c’è. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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METEO. ALTRA CUPOLA DI CALORE IN EUROPA, PICCHI E DURATA. TENDENZA FINO A LUGLIO

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