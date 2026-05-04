La disputa legale tra gli attori, iniziata con accuse di molestie sul set di un film, si è risolta prima di arrivare in tribunale. I due hanno raggiunto un accordo che ha evitato lo svolgimento del processo. La causa aveva attirato l'attenzione dei media e si era protratta per alcuni mesi prima della risoluzione. Nessun dettaglio sulle condizioni dell'accordo è stato reso pubblico.

La disputa legale iniziata con le accuse di molestie sessuali sul set di It ends with us si è conclusa prima di arrivare in tribunale. Blake Lively e Justin Baldoni hanno raggiunto, tramite i loro avvocati, un accordo due settimane prima dell'inizio del processo che li avrebbe visti impegnati in tribunale. L'attrice aveva accusato il suo co-protagonista nel film It ends with us, di cui era anche il regista, di molestie sessuali e di aver ideato, insieme ai suoi addetti stampa, una campagna diffamatoria per vendicarsi. L'annuncio dell'accordo I portavoce di Blake Lively e Justin Baldoni hanno condiviso un comunicato in cui si dichiara: "Il risultato finale - il film It Ends with Us - Siamo noi a dire basta - è motivo di orgoglio .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Blake Lively e Justin Baldoni trovano un accordo prima dell'inizio del processo

Blake Lively REQUESTS Justin Baldoni To SETTLE Lawsuit After ALLEGED New Evidence!

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Blake Lively e Justin Baldoni trovano un accordo prima dell'inizio del processoLa disputa legale iniziata con le accuse di molestie sessuali sul set di It ends with us si è conclusa prima di arrivare in tribunale. movieplayer.it

Blake Lively and Justin Baldoni Settle Their Legal DisputeMs. Lively had accused Mr. Baldoni of waging a smear campaign against her after she complained of harassment when making a film together. He had denied her accusation. nytimes.com

Blake Lively è un'attrice e imprenditrice statunitense molto apprezzata, conosciuta per i suoi ruoli di spicco in televisione e al cinema. Nata nel 1987 a Los Angeles, è diventata famosa interpretando Serena van der Woodsen nella serie di successo Gossip Girl. - facebook.com facebook