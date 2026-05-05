Blake Lively ha partecipato al Met Gala indossando un abito Versace, apparendo visibilmente felice. Nelle ultime settimane, l’attrice ha attraversato un periodo difficile e ha recentemente raggiunto un accordo legale con un altro professionista. La sua presenza alla manifestazione è stata accompagnata dall'assenza di ulteriori dettagli sul procedimento giudiziario. La serata si è svolta con il pubblico che ha notato il suo sorriso sereno.

Blake Lively è raggiante mentre sfila in Versace sul tappeto rosso del Met Gala. Ma non sono stati momenti facili per lei questi giorni come le precedenti settimane. Adesso l’attrice ha partecipato al Met Gala con maggiore serenità dopo aver raggiunto l’agognato accordo extragiudiziale con Justin Baldoni. Scopriamo i dettagli della causa attorno al film It Ends With Us. Nei meandri di una processo difficile e delicato. Blake Lively aveva accusato Baldoni, suo regista e co-protagonista nel film It Ends With Us, di molestie sessuali nel 2024, sostenendo che lui avesse reagito con una campagna diffamatoria digitale. Baldoni aveva risposto con...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Un po’ di quiete per Blake Lively: l’attrice calca felice il Met Gala dopo l’accordo legale con Justin Baldoni

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