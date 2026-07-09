Nel nuovo trailer di Dune 3 si ipotizza che il personaggio interpretato da Robert Pattinson, Scytale, possa essere confuso con Chani. Scytale è un Volto Danzante Tleilaxu, capace di cambiare aspetto e assumere sembianze diverse, secondo il romanzo Messia di Dune. Questa teoria si basa sulla somiglianza tra l’aspetto mostrato nel trailer e quello di Chani, ma non è confermata ufficialmente.

Una delle ipotesi più curiose nate dopo il nuovo trailer di Dune 3 ha il suo centro in Scytale, il nuovo personaggio interpretato da Robert Pattinson. Chi ha letto Messia di Dune sa già che Scytale è un Volto Danzante Tleilaxu, capace di modificare il proprio aspetto e assumere le sembianze di altre persone. Nel libro fa parte della cospirazione contro Paul Atreides e il suo potere diventa uno degli elementi più inquietanti della storia. Nel film, però, Denis Villeneuve potrebbe aver deciso di usarlo in maniera diversa. Alcuni fan su Reddit hanno infatti cominciato a chiedersi se almeno in una delle scene del trailer in cui vediamo Zendaya, Chani sia davvero Chani. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - E se quella nel trailer di Dune 3 non fosse davvero Chani?

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IL TRAILER di DUNE: PARTE 3

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