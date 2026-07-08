L’universo fantascientifico nato dalla mente di Frank Herbert si appresta a tornare sul grande schermo per il suo capitolo definitivo. Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures hanno rilasciato oggi il trailer ufficiale di Dune – Parte Tre, la pellicola evento che porterà a una conclusione la celebre trilogia firmata dal regista candidato all’Oscar Denis Villeneuve. Il film farà il suo debutto ufficiale nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 16 dicembre, posizionandosi come uno dei titoli di punta del Box Office natalizio. La storia riprende quasi due decenni dopo che Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet, ha preso il controllo dell’Impero. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Dune Parte Tre: il trailer ufficiale del kolossal di Denis Villeneuve

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Dune - Parte Tre | Trailer Ufficiale

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