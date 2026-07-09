Durante una conferenza stampa ad Ankara, sono state rivolte domande sulla possibilità di future alleanze politiche e scenari di governo. Le domande si sono concentrate su ipotesi e scenari futuri, senza riferimenti a fatti concreti o dichiarazioni ufficiali. Queste richieste sono state formulate con toni di speculazione, lasciando intendere ipotesi e scenari non ancora verificati. La discussione si è concentrata su ipotesi e scenari, senza dati o dichiarazioni ufficiali.

Dal fantacalcio alla fantapolitica il passo è breve, anche se non dovrebbe esserlo. Perché il calcio è un gioco, la politica no. E quando la politica diventa una scommessa sul futuro, il rischio è che il boomerang ricada su tutti noi. Lo spunto arriva dalla conferenza stampa di Giorgia Meloni al termine del vertice Nato di Ankara. Un appuntamento delicato per temi e contesto internazionale, nel quale alla presidente del Consiglio sono state poste due domande su scenari ipotetici: «Se stanotte Trump le chiedesse di nuovo di far atterrare un areo a Sigonella, che poi partecipa ad una operazione cinetica in Iran, direbbe no?» e «Se non ci fossero i vincoli di bilancio europei, quale quota del Pil investirebbe nella difesa?». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «E se…?»: cosa c’è dietro le domande di fantapolitica poste a Meloni ad Ankara e perché sono un vizio dannoso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cosa c’è dietro il boom delle fabbriche italiane (e perché potrebbe essere dannoso)Le fabbriche italiane stanno vivendo un aumento di produzione, secondo i dati recenti.

Leggi anche: Meloni e Trump ad Ankara, "il tavolo blindatissimo": cosa filtra dal vertice Nato

Temi più discussi: Intervento del Presidente Meloni all'evento del MIM Gli studenti italiani in Europa; Meloni: Presidente della Repubblica di destra potrebbe non essere più un tabù; Omnibus Dibattito - Puntata del 7/7/2026; Nuovo attacco di Trump: Per Meloni serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica.

Ascendente bilancio Quello sul budget 2028-2034 si annuncia come il negoziato più duro della storia recente a Bruxelles. Con lo strano asse Meloni-Sánchez, lo spauracchio Bardella e i veti incrociati. Cosa c’è in palio - X x.com

Meloni-Trump, la resa dei conti è ad Ankara: dal meme al giallo Erdogan e Vannacci, cosa c'è davvero dietro lo scontroGiorgia Meloni e Donald Trump si ritroveranno faccia a faccia ad Ankara, al vertice Nato oggi (o al più tardi domattina). Ci arrivano ... msn.com

Trump contro Meloni: Non è coraggiosa e non ci sta aiutando. Lo strappo dopo gli insulti al PapaNEW YORK C'è qualcosa di profondamente manicheo nel modo in cui Donald Trump amministra il club dei suoi amici globali. O sei con lui, o sei inaccettabile. E oggi, nel girone dei dannati di ... ilmessaggero.it