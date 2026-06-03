Le fabbriche italiane stanno vivendo un aumento di produzione, secondo i dati recenti. Questo incremento si accompagna a un cambiamento nelle dinamiche industriali europee, con una maggiore attenzione alle produzioni locali e alla domanda interna. Tuttavia, alcuni esperti avvertono che questa crescita potrebbe comportare rischi legati alla sostenibilità e alla qualità del lavoro. Non sono stati segnalati interventi ufficiali o normative specifiche che regolino questa fase di espansione industriale.

L’industria europea ha un nuovo copione e non è quello che si recitava fino a qualche anno fa nei salotti di Bruxelles. La trama si è ribaltata senza chiedere permesso: la Germania rallenta, la Francia inciampa, la Spagna frena. L’Italia, invece, accelera. È un dato, non uno slogan. A maggio l’indice Pmi manifatturiero elaborato da S&P Global sale a 52,9 punti, dai 52,1 di aprile: massimo da oltre quattro anni. Il resto d’Europa, invece, procede con il freno a mano. La Germania si ferma a 50,1, appena sopra la soglia tra crescita e contrazione che sta a quota 50 punti. La Francia scivola a 49, di nuovo sotto l’acqua. La Spagna? rallenta a 51,2. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Cosa c’è dietro il boom delle fabbriche italiane (e perché potrebbe essere dannoso)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Forget FalconBridge. NexGen is Gilman's Big Score

Notizie e thread social correlati

La voce delle donne nel business: perché continua a essere sottovalutata (e perché potrebbe cambiare una carriera)È stato rilevato che la voce delle donne nel mondo del lavoro continua a essere sottovalutata, influenzando aspetti come il tono, il linguaggio e la...

Leggi anche: Potrebbe essere arrivata al capolinea l’avventura di Bremer alla Juve: perchè può partire e cosa dobbiamo aspettarci

Temi più discussi: Uranio arricchito, cosa c'è dietro le trattative Usa-Iran: quanto manca alla bomba atomica per Teheran; L'assedio di Parigi: cosa c'è dietro la guerriglia scoppiata dopo la Champions; Dai fotografi ai GPS segreti: cosa c'è dietro al nuovo allarme cinese sullo spionaggio; Da Falcomatà a Cannizzaro, Reggio Calabria svolta a destra: cosa c'è dietro questo risultato.

Cosa c'è dietro la cessione di Dumfries: i motivi della clausola bassa e la strategia dell'Inter sul mercato x.com

Cosa c’è dietro il boom delle fabbriche italiane (e perché potrebbe essere dannoso)L'Italia guida la crescita industriale nell'eurozona. Ma più l'Italia accelera rispetto a Germania e Francia, più si complica il dossier flessibilità a Bruxelles. panorama.it

Cosa c'è dietro la cessione di Dumfries: il motivo della clausola bassa e la strategia dell'Inter sul mercatoIl costo della clausola di Dumfries è oggettivamente basso considerato il valore dell'olandese ma un anno fa l'Inter rischiava di perderlo a parametro zero. E ora i nerazzurri possono continuare l'ope ... msn.com