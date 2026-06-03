Cosa c’è dietro il boom delle fabbriche italiane e perché potrebbe essere dannoso
Le fabbriche italiane stanno vivendo un aumento di produzione, secondo i dati recenti. Questo incremento si accompagna a un cambiamento nelle dinamiche industriali europee, con una maggiore attenzione alle produzioni locali e alla domanda interna. Tuttavia, alcuni esperti avvertono che questa crescita potrebbe comportare rischi legati alla sostenibilità e alla qualità del lavoro. Non sono stati segnalati interventi ufficiali o normative specifiche che regolino questa fase di espansione industriale.
L’industria europea ha un nuovo copione e non è quello che si recitava fino a qualche anno fa nei salotti di Bruxelles. La trama si è ribaltata senza chiedere permesso: la Germania rallenta, la Francia inciampa, la Spagna frena. L’Italia, invece, accelera. È un dato, non uno slogan. A maggio l’indice Pmi manifatturiero elaborato da S&P Global sale a 52,9 punti, dai 52,1 di aprile: massimo da oltre quattro anni. Il resto d’Europa, invece, procede con il freno a mano. La Germania si ferma a 50,1, appena sopra la soglia tra crescita e contrazione che sta a quota 50 punti. La Francia scivola a 49, di nuovo sotto l’acqua. La Spagna? rallenta a 51,2. 🔗 Leggi su Panorama.it
Forget FalconBridge. NexGen is Gilman's Big Score
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