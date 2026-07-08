Considerate le premesse della vigilia, l’ennesima uscita pubblica di Donald Trump dedicata a Giorgia Meloni si potrebbe definire quasi standard. In apertura del 36esimo vertice Nato di scena ieri e oggi in Turchia, Il tycoon ha approfittato del delicato bilaterale con il padrone di casa, Recep Tayyip Erdogan, per menzionare di nuovo il premier italiano, dopo gli attacchi a distanza successivi al G7 di Eviani: «Le nostre relazioni sono peggiorate perché si è rifiutata di aiutarci. Io non le ho messo molta pressione. Ma si è rifiutata di essere coinvolta. Il mio rapporto con lei si è inasprito, ma mi piace e penso che sia una brava persona che ha fatto un errore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Meloni e Trump ad Ankara, "il tavolo blindatissimo": cosa filtra dal vertice Nato

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Giorgia Meloni incontra Trump al G7, stretta di mano e scambio di battute tra i due

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