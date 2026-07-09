La cantante britannica Bonnie Tyler è deceduta giovedì all’età di 75 anni. Nota per successi come “Total Eclipse of the Heart”, “It’s a Heartache” e “Holding Out for a Hero”, ha iniziato la carriera negli anni Settanta. La sua musica ha ottenuto riconoscimenti internazionali e ha influenzato vari artisti. La notizia della morte è stata confermata dai rappresentanti. La cantante era famosa per la voce potente e il caratteristico timbro roca.

La cantante gallese Bonnie Tyler, nota dalla fine degli anni Settanta per canzoni di grande successo come “It’s a Heartache”, “Holding Out for a Hero” e soprattutto “Total Eclipse of the Heart”, è morta giovedì a 75 anni. In un comunicato pubblicato sul suo sito, si dice che è morta in ospedale in Portogallo, dove era stata ricoverata a inizio maggio per problemi di salute e poi messa in coma farmacologico. Proprio a maggio avrebbe dovuto cominciare un tour di 30 date tra Europa e Regno Unito. Tyler, il cui vero nome era Gaynor Hopkins, era nata nel 1951. Con “Total Eclipse of the Heart”, del 1983, ottenne un successo planetario, che la fece arrivare in cima alla classifica della Billboard Hot 100. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - È morta la cantante Bonnie Tyler, nota soprattutto per il tormentone del 1983 “Total Eclipse of the Heart”

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