È morta Bonny Tyler la cantante era stata in coma a causa di un arresto cardiaco | aveva 75 anni

Bonny Tyler è deceduta all'età di 75 anni. La cantante inglese era stata posta in coma farmacologico lo scorso maggio a seguito di un intervento d'urgenza all'intestino. Nei mesi precedenti, aveva subito un arresto cardiaco che aveva portato alla condizione di coma. La notizia della morte è stata confermata nelle ultime ore.

La cantante inglese Bonnie Tyler è morta all'età di 75 anni: l0artista era stata messa in coma farmacologico lo scorso maggio a causa di un intervento d'urgenza all'intestino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Bonnie Tyler, la cantante di Total Eclipse of the Heart, è morta all'età di 75 anni

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