È morta Bonnie Tyler la voce roca di Total Eclipse of the Heart | aveva 75 anni

La cantante gallese Bonnie Tyler, celebre per “Total Eclipse of the Heart” e “Holding Out for a Hero”, è deceduta all’età di 75 anni. La notizia della sua scomparsa è stata confermata senza ulteriori dettagli. Tyler è ricordata come una delle voci più riconoscibili degli anni Ottanta, con una carriera che ha attraversato diverse decadi. La sua morte viene annunciata senza specificare cause o circostanze.

La cantante gallese Bonnie Tyler, nota per successi iconici degli anni Ottanta come “Total Eclipse of the Heart” e “Holding Out for a Hero”, è morta all’età di 75 anni. L’annuncio è stato diffuso attraverso un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale e sui suoi profili social. “ La famiglia e il team di Bonnie sono affranti nell’annunciare che Bonnie è inaspettatamente deceduta ieri sera in ospedale in Portogallo a causa della malattia per cui era in cura Pubblicheremo presto un’ulteriore dichiarazione ma per ora chiediamo privacy per affrontare questa tragedia “. La morte della cantante, il cui vero nome era Gaynor Hopkins, arriva dopo mesi di gravi problemi di salute. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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Bonnie Tyler - Total Eclips of the Heart Singer Has Died. She was 75.

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Bonnie Tyler, conosciuta per successi come Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero e It's a Heartache, è morta all'età di 75 anni reddit

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